نتيجة قرعة دوري أبطال أفريقيا 2019.. دور الثمانية ومَنَ في واجهة الأهلي

تم إجراء حفل قرعة دوري أبطال إفريقيا 2019 لدور الثمانية الموجود بها النادي الأهلي الذي يمثل مصر، وذلك مساء يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2019 في تمام الساعة السابعة، وحضر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ممثل عن النادي لإجراء القرعة كما شارك عماد متعب النجم السابق للنادي الأهلي في عملية سحب القرعة.

من المعروف أن دوري المجموعات الذي تم الانتهاء منه أسفر عن تأهل كل من النادي الأهلي المصري وصن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي وشبيبة قسطنطية الجزائري وسيمبا التنزاني والوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي وحوريا الغيني.

نتيجة قرعة بطولة دوري أبطال إفريقيا

من المعروف أن قرعة بطولة دوري أبطال إفريقيا تضم ثماني فرق متأهلة من دور المجموعات وتم إجراء قرعة علنية في وجود ممثلين لكل الأندية وأسفر نتيجة القرعة عن المواجهات الأتية.

يتقابل فريق شباب قسطنطية الجزائري مع الترجي التونسي

يواجه صن داونز الجنوب إفريقي مع الأهلي المصري

مع بينما يتقابل سيمبا التنزاني مع مازيمبي الكونغولي

وحوريا الغيني مع الوداد المغربي

كما أن لجنة إجراء القرعة قامت بتحديد مواعيد مباراة الذهاب وذلك يوم 5 – 6 أبريل المقبل وذلك على ملاعب الأندية المذكورة أولاً، أما مباريات الإياب سوف تكون يوم 12 – 13 أبريل من نفس الشهر على ملاعب الأندية المذكورة ثانياً.