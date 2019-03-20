ميدو يواجه عقوبة «الجلد» في السعودية

تحرير:أحمد ثروت

تحدثت تقارير صحفية إنجليزية عن إقالة أحمد حسام "ميدو" من تدريب فريق الوحدة السعودي أمس الثلاثاء، والعقوبة التي تنتظره من السلطات السعودية بعد أزمته مع المشجع السعودي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وذلك بعد أن علق أحد مشجعي نادي الوحدة السعودي على صورة لميدو نشرها عبر حسابه الشخصي، فقام ميدو بالرد بلفظ خارج عليه، ثم أعلن بعد ذلك أن حسابه تعرض للاختراق، قبل أن يقرر نادي الوحدة برئاسة حاتم خيمي، إقالة ميدو من منصبه، وتكليف التشيلي ألفارو فيدال بدلا منه.

وذكرت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، اليوم الأربعاء، أن «ميدو»...