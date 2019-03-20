الزمالك يتعادل مع المقاولون ويفقد نقطتين لصالح الأهلي في الدوري

كتب- محمد بشاري
تعادل الزمالك مع المقاولون العرب، بهدفين لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ25 بالدورى الممتاز.
تقدم محمود الونش بالهدف الأول للزمالك فى الدقيقة 46 وتعادل عبد الوهاب إسماعيل للمقاولون العرب فى الدقيقة 53 ثم سجل طارق حامد الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 64 قبل أن ينجح أحمد على من احراز هدف التعادل من خلال ركلة جزاء فى الدقيقة 80.
بهذه النتيجة، واصل الزمالك صدارته للدورى برصيد 53 نقطة وفقد نقطتين فى سباق الصدارة قبل المواجهة المرتقبة مع الأهلى يوم 30 من الشهر الجارى حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلى نقطتين لصالح الأبيض ورفع المقاولون رصيده للنقطة 35 فى المركز السادس.
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