أحمد علي يعتذر لجماهير الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

وجه أحمد علي مهاجم المقاولون العرب اعتذاراً لجماهير الزمالك بعد تسجيل هدفاً في شباك الأبيض في لقاء انتهى بالتعادل (2-2) ضمن منافسات الجولة 25 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفي تصريحات لقناة "أون سبورت" بعد المباراة قال علي:"أعتذر لجماهير الزمالك، لكنني لاعب كرة قدم أؤدي عملي في النهاية، وأجتهد لأقصى درجة ممكنة".

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أحمد علي اقتنص صدارة الهدافين بتسجيل ركلة جزاء في شباك الزمالك في الدقيقة 80 ليتعادل لفريقه بالهدف الثاني، ويرفع رصيده إلى 13 هدفاً خلال الموسم الجاري.

وأضاف مهاجم الزمالك السابق:"أحاول أن أكون ضمن عناصر منتخب مصر في الفترة المقبلة، لست من نوعية اللاعبين الذين ينتقدون جهاز المنتخب عندما يتألقون".

وأنهى علي:"الجهاز الفني لمنتخب مصر له مطلق الحرية، لكنني أحاول الضغط عليهم بالملعب فقط، وأتمنى أن يكون انضمامي لرؤية فنية وليس بسبب ضغوط الجماهير".