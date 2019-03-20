الشناوي: الحكم لم يحتسب ركلة جزاء للزمالك.. وهجمة المقاولون ليست تسللًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد الشناوي، المحلل التحكيمي لصالح قنوات ON Sport، إن كرة حازم إمام التي ارتطمت بيد مدافع المقاولون كان لابد أن يحتسبها الحكم ركلة جزاء؛ حيث حرك اللاعب يده للتصدي للكرة.

وانتهت مباراة الزمالك ونظيره المقاولون التي أُقيمت مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 25 بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وأضاف الشناوي ـ خلال تحليله المباراة تحكيميًا باستديو قناة ON Sport ـ :"الحكم كان قراراه صحيحًا حينما لم يحتسب ركلة جزاء للزمالك في التحام حارس المقاولون بينما أخطأ في احتساب ركلة الجزاء الثانية التي حصل عليها اللاعب زيزو لانها التحام طبيعي وكذلك أخطأ في حساب ركلة جزاء المقاولون فأحمد علي فقد توازنه ولم يلمسه لاعب الزمالك".

وأتم الخبير التحكيمي حديثه بالإشارة إلى أن هجمة المقاولون قبل نهاية المباراة بدقائق والتي أوقفها الحكم باحتسابها تسللًا لم يكن الحكم موفقًا بها.