عبدالحفيظ عن قرعة الكونفدرالية: نهائي مبكر.. ولكن نستعد للزمالك حاليًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الوقت مازال مبكرا للحديث عن مواجهة صنداونز الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا، مشيرا الى أن الفريق يستعد في الوقت الحالي لمواجهة الزمالك في الدوري.

وأسفرت قرعة دور ربع نهائي لدوري أبطال أفريقيا عن ملاقاة الأهلي لصنداونز الجنوب أفريقي.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي "مباراة صنداونز قوية بكل تأكيد، هي بمثابة نهائي مبكر لدوري أبطال أفريقيا، دوافع صنداونز لا تقل عن دوافعنا بشأن التأهل للمربع الذهبي".

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وتابع "نحترم فريق صنداونز، لكن الأهلي لديه هدف واحد فقط، التأهل للنهائي من أجل التتويج بالبطولة واستعادة اللقب الغائب، سنأخذ طريق البطولة خطوة بخطوة".

واستمر "الوقت مبكر للغاية للحديث عن مباراة صنداونز، الأهلي حاليا يستعد للمباراة المرتقبة أمام الزمالك يوم 30 مارس الجاري بالدوري".

واختتم "صنداونز من أفضل الأندية في دوري أبطال أفريقيا فيما يخص تسجيل الأهداف، يمتلك خبرات اللعب في أفريقيا، وهذا الأمر يزيد من صعوبة المباراة المرتقبة".