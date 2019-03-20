منافس الأهلي في دوري الأبطال.. اللقب الثالث ولا هزيمة أمام صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي جرت اليوم الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة، عن مواجهة الأهلي لفريق صنداونز الجنوب إفريقي، في تكرار للقائهما بنهائي نسخة المسابقة الأغلى عام 2001.

وتُقام مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا يوم 5 أو 6 إبريل المقبل، فيما يقام لقاء العودة في مصر بعدها بأسبوع.

مشوار صنداونز:

احتل الفريق الجنوب إفريقي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بفارق المواجهات المباشرة مع الوداد المغربي صاحب المركز الأول.

وخاض صنداونز 10 مباريات بالنسخة الحالية من المسابقة، محققا الفوز في ست مباريات، مقابل التعادل في مباراتين والهزيمة في مثلهما، بنسبة فوز بلغت 60%.

ولم يحقق صنداونز سوى انتصار وحيد خارج الديار من أصل خمس مباريات، وكان على حساب ليونس فيجيتاريانوس الغيني بنتيجة (2-0) في الدور التمهيدي.

وسجل بطل جنوب إفريقيا 20 هدفًا خلال العشر مباريات، بمعدل هدفين في كل مباراة، بينما استقبلت شباكه ستة أهداف.

ثيمبا زواني البالغ من العمر 29 عامًا هو هداف الفريق برصيد خمسة أهداف.

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ويتربع صنداونز على صدارة ترتيب الدوري الجنوب إفريقي حاليًا برصيد 43 نقطة من 23 مباراة، ويليه بيدفيست ويتس في المركز الثاني برصيد 41 نقطة من 24 لقاء.

لا هزيمة:

لم يتذوق الأهلي طعم الهزيمة أمام صنداونز، حيث واجه الفريق الجنوب إفريقي في 4 مباريات، وفاز مرتين وتعادل مرتين.

التقى الأهلي مع صنداونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2001، في النسخة التي نجح خلالها المارد الأحمر في حصد اللقب الثالث له في المسابقة.

وعاد الأهلي من جنوب إفريقيا بتعادل (1-1) بهدف سجله سيد عبدالحفيظ، قبل أن يهزم صنداونز في لقاء العودة بثلاثية نظيفة بفضل هاتريك خالد بيبو.

وتجددت مواجهة الفريقين في نسخة 2007 ضمن منافسات دور الـ16، وتعادل الأهلي في جنوب إفريقيا (2-2) بثنائية سجلها محمد بركات وأمادو فلافيو، قبل أن يفوز إيابا (2-0) بهدفي شادي محمد ومحمد أبو تريكة.

الأهلي أمام جنوب إفريقيا:

الأهلي التقى بفرق جنوب أفريقيا في 19 مباراة في مختلف المسابقات الإفريقية. الفوز كان حليف الأهلي في 8 مباريات، وسيطر التعادل على نتيجة 6 مباريات، فيما خسر الأهلي 5 مباريات.

وكان أكبر فوز في تاريخ مواجهات الأهلي وفرق جنوب إفريقيا، عندما فاز الأحمر بنتيجة 4-1 على حساب كايزر تشيفز في السوبر الإفريقية، عام 2002.

على مدار مواجهات الأهلي وفرق جنوب إفريقيا، نجح لاعبو الأهلي في هز شباك فرق جنوب إفريقيا 26 مرة، بينما استقبلت شباكه 16 هدفًا. ويعد خالد بيبو، مهاجم الأهلي الأسبق، الهداف التاريخي للأهلي في مواجهات فرق جنوب إفريقيا برصيد 4 أهداف.