بعد وقوعه أمام حسنية أغادير.. تعرف على تاريخ مواجهات الزمالك والفرق المغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أسفرت قرعة دور الثمانية من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية التي أُقيمت مساء اليوم الأربعاء عن وقوع الزمالك أمام حسنية أغادير المغربي.

الزمالك لم يواجه نظيره حسنية أغادير من قبل ولكن الفرق المغربية ليست بالغريبة على لاعبي القلعة البيضاء فسبق وأن واجهوهم في 15 مناسبة من قبل.

الزمالك استطاع في دور المجموعات في تحويل تذيله لمجموعته لصدارتها برصيد 9 نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن نظيره جورماهيا الكيني، بينما حل حسنية أغادير وصيفًا برصيد 8 نقاط في مجموعته التي تصدرها نظيره المغربي نهضة البركان برصيد 11 نقطة.

ونستعرض في التقرير التالي تاريخ مواجهات الزمالك والفرق المغربية في البطولات الأفريقية:

* دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 1985

- ذهابًا: الزمالك (1) vs الجيش الملكي (0)

- إيابًا: الجيش الملكي (0) vs الزمالك (1).

* دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 1996

- ذهابًا: الزمالك (2) vs فتح وسلان مكناس (0)

- إيابًا: فتح وسلان مكناس (2) vs الزمالك (2)

دور نهائي دوري أبطال أفريقيا 2002

- ذهابًا: الرجاء (0) vs الزمالك (0)

- إيابًا: الزمالك (1) vs الرجاء (0)

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* بطولة السوبر الأفريقي 2002

- الزمالك (3) vs الوداد (1)

دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا 2012

- ذهابًا: الزمالك (2) vs المغرب الفاسي (0)

- إيابًا: المغرب الفاسي (2) vs الزمالك (0)

* التصفيات المؤهلة لدور المجموعات بنسخة الكونفيدرالية 2015

- ذهابًا: الزمالك (0) vs الفتح الرباطي (0)

- إيابًا: الفتح الرباطي (2) vs الزمالك (3)

* دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2016

- ذهابًا: الزمالك (4) vs الوداد (0)

- إيابًا: الوداد (5) vs الزمالك (2)

* دور المجموعات الكونفيدرالية 2019

- ذهابًا: اتحاد طنجة (0) vs الزمالك (0)

- إيابًا: الزمالك (3) vs اتحاد طنجة (1)