أمير مرتضى عن قرعة الكونفدرالية: الزمالك لا يخشى أي فريق في إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أكد أمير مرتضي، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، أن الفريق الأبيض لا يخاف مواجهة أي فريق فى أفريقيا، مشددا على جاهزية القلعة البيضاء لمواجهة حسنية أغادير المغربي.
وقال أمير مرتضي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "الفريق الذي يرغب في المنافسة على أي بطولة لا يخاف أي فريق فى أفريقيا".
وأضاف: "نسعى لتجهيز اللاعبين في الفترة المقبلة، جاهزون لمواجهة حسنية أغادير، وهدفنا الحصول على اللقب".
وأسفرت قرعة دور الثمانية للكونفيدرالية التي جرت اليوم في القاهرة عن مواجهتين عربيتين.
ووضعت القرعة فريق نكانا الزامبي في مواجهة الصفاقسي التونسي، فيما يلتقي النجم الساحلي التونسي مع الهلال السوداني، وحسنية أغادير المغربي مع الزمالك، وجورماهيا الكيني مع نهضة بركان المغربي.
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