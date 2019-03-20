بالفيديو.. "إلقاء زجاجات وهجوم واعتراضات".. كواليس تعثر الزمالك أمام المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

قامت أعداد من جماهير نادي الزمالك، المتواجد بملعب استاد بتروسبورت، بالهجوم على طاقم حكام مباراة المقاولون العرب بقيادة محمد الحنفي بعد المباراة.

وسقط الزمالك في فخ التعادل مع المقاولون العرب بنتيجة 2-2، ضمن لقاء مؤجل من الجولة الـ25 لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأخر خروج طاقم الحكام من أرض ملعب بتروسبورت، بسبب غضب جماهير الزمالك، وأثناء خروجهم، قامت أعداد من الجماهير بإلقاء الزجاجات باتجاه الحكام.

وأفاد مراسل "يلا كورة" بأن محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى نادي الزمالك توجه بعد المباراة لحكم المباراة محمد الحنفي بعد نهايتها، واعترض على قراراته خلال المباراة.

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وكان الجهاز الفني لنادي الزمالك، قد اعترض بين شوطي المباراة على قرار محمد الحنفي بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح محمود عبدالمنعم "كهربا" قبل انتهاء الشوط.

وقبل انطلاق المباراة، طالب أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد بالجهاز الفني للزمالك، الجماهير المتواجدة، بعدم الهتاف ضد النادي الأهلي وقائده السابق شادي محمد.

وقامت الجماهير قبل بداية المباراة، بتوجيه هتافات ضد الأهلي وشادي محمد، لكن تدخل مدرب الزمالك لإنهاء الأمر.

وحرصت جماهير الزمالك على توجيه تحية خاصة للثنائي أحمد علي وإبراهيم صلاح لاعبا الفريق في وقت سابق، بجانب تحية فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق بشكل خاص بسبب عيد ميلاده.