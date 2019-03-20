بهدفه في الزمالك.. أحمد علي ينفرد بصدارة هدافي الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
سجل أحمد علي هدفاً ثميناً في مرمى الزمالك اقتنص به تعادلاً للمقاولون العرب في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 25 في بطولة الدوري الممتاز.
الزمالك تقدم بهدف محمود حمدي في الدقيقة 45 ثم تعادل عبد الوهاب إسماعيل في الدقيقة 52، قبل أن يتقدم طارق حامد مجدداً في الدقيقة 63.
وجاء وقت أحمد علي لاستعادة صدارة الهدافين في الدقيقة 80 بعدما تقدم لتسديد ركلة الجزاء لفريقه ليهز شباك محمود جنش ويحصد نقطة لفريقه.
محمود علاء كان في مباراة خاصة مع أحمد علي من أجل صدارة الهدافين، لكن مدافع الزمالك أهدر فرصته بإضاعة ركلة جزاء لفريقه لكن طارق حامد تابعها بتسديدة في الشباك.
وتجمد رصيد محمود علاء عند 12 هدف في المركز الثاني متساوياً مع خالد قمر، بينما تصدر أحمد علي القائمة برصيد 13 هدفاً، بفضل ركلة الجزاء التي هز بها شباك جنش.
ويراقب حسام باولو مهاجم الداخلية الصراع على القمة ويتحين لحظة الانقضاض بعد زيادة رصيده الحالي من الأهداف الذي توقف عند الرقم (10)، وبنفس الرصيد ونفس الطموح يشاركه محمود كهربا، وخلفهم صلاح أمين لاعب النجوم برصيد 9 أهداف متساوياً مع بيكلي لاعب المقاصة.
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