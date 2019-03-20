محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
اشتكى حمدي النقاز المدافع الأيمن لنادي الزمالك من الإصابة على مستوى العضلة الأمامية خلال المباراة التي جمعت فريقه بالمقاولون العرب في الجولة الـ25 من الدوري الممتاز.
واستجاب كريستيان جروس المدير الفني للفريق لطلب اللاعب ودفع بحازم إمام بدلا من النقاز منعًا لتفاقم الإصابة قبل المباراة المقبلة للفريق أمام الأهلي على قمة جدول الترتيب.
استطاع المقاولون العرب أن يحول تأخره أمام الزمالك مرتين لتعادل مثير في الدوري الممتاز، ليتقلص الفارق مع الأهلي إلى نقطتين لصالح أبناء جروس.
يأمل الزمالك في استعادة النقاز سريعًا قبل مواجهة الأهلي التي ستقام 30 مارس الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر النقاز يشكو من إصابة في العضلة الأمامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.