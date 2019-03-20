النقاز يشكو من إصابة في العضلة الأمامية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

اشتكى حمدي النقاز المدافع الأيمن لنادي الزمالك من الإصابة على مستوى العضلة الأمامية خلال المباراة التي جمعت فريقه بالمقاولون العرب في الجولة الـ25 من الدوري الممتاز.

واستجاب كريستيان جروس المدير الفني للفريق لطلب اللاعب ودفع بحازم إمام بدلا من النقاز منعًا لتفاقم الإصابة قبل المباراة المقبلة للفريق أمام الأهلي على قمة جدول الترتيب.

استطاع المقاولون العرب أن يحول تأخره أمام الزمالك مرتين لتعادل مثير في الدوري الممتاز، ليتقلص الفارق مع الأهلي إلى نقطتين لصالح أبناء جروس.

يأمل الزمالك في استعادة النقاز سريعًا قبل مواجهة الأهلي التي ستقام 30 مارس الجاري.