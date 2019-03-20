ابراهيموفيتش يهاجم صف 92 في مانشستر يونايتد وجيجز يرد

طالب المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بوقف المقارنة بين الحقبة الذهبية للسير أليكس فيرجسون والفترة الحالية في فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وشن هجوما على لاعبي “صف 92” استدعى ردا من الويلزي راين جيجز.

وقاد الاسكتلندي فيرجسون “الشياطين الحمر” بين 1986 وتاريخ اعتزاله في2013 محققا معه 38 لقبا بينها 13 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم واثنان في دوري أبطال أوروبا.

لكن بعد رحيله، فشل المدربون الاسكتلندي ديفيد مويز والهولندي لويس فان جال والبرتغالي جوزيه مورينيو بالسير على خطاه، قبل منح المهمة في كانون الأول/ديسمبر الماضي بشكل مؤقت للمهاجم السابق النروجي أولي جونار سولشاير الذي انتشل النادي جزئيا من كبوته وقاده إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

وقال زلاتان الذي حمل ألوان مانشستر بين 2016 و2018 وتمتع بعلاقة جيدة مع مورينيو، في مقابلة مع صحيفة “ميرور” الإنجليزية: “كل ما يحدث يُقارن بحقبة فيرجسون. يقولون لو كان فيرجسون هنا لما حصل ذلك، لم يكن فيرجسون ليقوم بذلك… كل شيء كان فيرجسون”.

وتابع: “لو كنت أنا (مسؤولا) كنت سأقول لم يعد لدينا فيرجسون. أريد صناعة تاريخ خاص بي وقصتي الخاصة”.

وانتقد زلاتان (37 عاما)، لاعب لوس أنجليس جالاكسي الأميركي راهنا، لاعبي “صف 92” (في إشارة إلى عام 1992) الذين وجهوا سهام الانتقاد لمورينيو ويوجهونها راهنا للاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا خصوصا بسبب رحيله عام 2012 عن يونايتد عندما كان بعمر التاسعة عشرة ثم عودته من يوفنتوس الإيطالي بصفقة قياسية في 2016.

وعلق اللاعب السابق لأياكس الهولندي ويوفنتوس وانتر وميلان الإيطاليين وبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، على الانتقادات التي وجهها لاعبون سابقون مثل بول سكولز وجاري نيفيل بالقول: “لم يعودوا هنا. هم على الشاشة ويشتكون طوال الوقت لأنهم غير نشيطين في النادي.. إذا أردتم العمل في النادي ابحثوا عن وظيفة فيه”.

وضم جيل 92 تشكيلة ذهبية أحرزت الكثير من الألقاب، على غرار سكولز ونيفيل وشقيقه فيل، ديفيد بيكهام، نيكي بات والويلزي راين جيجز.

Advertisements

وأتى الرد على ابراهيموفيتش من قبل جيجز المدرب الحالي للمنتخب الويلزي الذي قال: “وحده نيكي بات (رئيس جهاز تدريب أكاديمية النادي) لا تزال لديه صلة مباشرة بالنادي، لكن عندما نكون جميعنا قد خضنا مجتمعين أكثر من ألفي مباراة نستطيع أن يكون لدينا رأي”.

وخاض جيجز 963 مباراة في صفوف يونايتد من 1991 إلى 2014، علما بأن لاعبي جيل 1992 خاضوا ما مجموعه 3450 مباراة في ما بينهم. أما “إبرا” فخاض 53 مباراة مع الفريق الأحمر.

وأوضح جيجز: “في بعض الأحيان تكون الآراء إيجابية وأخرى تكون سلبية لكنها لا تؤثر بأي شكل على النتائج. نحن من أنصار الفريق، هذه هي حال كرة القدم أن تكون هناك ثمة آراء مختلفة لكنه (ابراهيموفيتش) يعتبر بأنه يعرف أكثر منا عن النادي”.

وبشأن الانتقادات الموجهة إلى بوجبا، اعتبر المهاجم السويدي أنه “في دائرة فيرجسون لا يحبون ذلك (رحيله ثم عودته) لأنهم أمضوا كل حياتهم مع فيرجسون.. لم يكن بمقدورهم الكلام إذا لم يسمح لهم فيرجسون بفتح أفواههم. يتحدثون اليوم ولا أعرف ما إذا كان فيرغوسون قد سمح لهم”.

وأصر زلاتان على أن بوجبا قادر أن يصبح أفضل لاعب في مركزه وبأن المهاجم الشاب ماركوس راشفورد هو مستقبل مانشستر يونايتد، خصوصا بعدما أصبح يلعب بشكل جماعي مع الفريق.

وودع يونايتد ربع نهائي كأس إنجلترا السبت الماضي بخسارته على أرض ولفرهامبتون 1-2، في مباراة وصفها سولشاير بأنها الأسوأ منذ قدومه في كانون الاول/ديسمبر لانقاذ بداية الموسم السيئة في إشراف مورينيو.

وحقق يونايتد عودة رائعة في دوري الأبطال بعدما قلب تأخره بهدفين ذهابا على أرضه، إلى فوز 3-1 على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في ثمن النهائي، كما عاد للمنافسة على أحد المراكز الاربعة المؤهلة لدوري الأبطال في الدوري المحلي.

وأوقعت قرعة ربع نهائي دوري الابطال يونايتد في مواجهة نارية مع برشلونة الإسباني في إعادة لنهائيي 2009 و2011 حيث خرج الفريق الكاتالوني ظافرا مع نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.