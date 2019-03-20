احتفل أعضاء النادي الأهلي، بمقر الجزيرة، بالإضافة إلى جماهير الفريق الحاضرة في بطولة أفريقيا للطائرة في صالة المغطاة، بتعادل الزمالك والمقاولون العرب بالدوري.
وتعادل الزمالك أمام نظيره المقاولون العرب، بهدفين لكل منهما، في لقاء الجولة الـ 25 من بطولة الدوري.
وستحدد مباراة الأهلي والزمالك، المقبلة في الدوري، يوم 30 مارس الحالي، الفريق الذي سيحصد اللقب بشكل كبير بين القطبين هذا الموسم.
جدير بالذكر أن الزمالك يظل في الصدارة برصيد 53 نقطة، بفارق نقطيتن عن غريمه التقليدي النادي الأهلي، صاحب الـ 51 نقطة في المركز الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر أول رد فعل من جماهير الأهلي بعد تعادل الزمالك والمقاولون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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