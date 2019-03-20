أول رد فعل من جماهير الأهلي بعد تعادل الزمالك والمقاولون

احتفل أعضاء النادي الأهلي، بمقر الجزيرة، بالإضافة إلى جماهير الفريق الحاضرة في بطولة أفريقيا للطائرة في صالة المغطاة، بتعادل الزمالك والمقاولون العرب بالدوري.

وتعادل الزمالك أمام نظيره المقاولون العرب، بهدفين لكل منهما، في لقاء الجولة الـ 25 من بطولة الدوري.

وستحدد مباراة الأهلي والزمالك، المقبلة في الدوري، يوم 30 مارس الحالي، الفريق الذي سيحصد اللقب بشكل كبير بين القطبين هذا الموسم.

جدير بالذكر أن الزمالك يظل في الصدارة برصيد 53 نقطة، بفارق نقطيتن عن غريمه التقليدي النادي الأهلي، صاحب الـ 51 نقطة في المركز الثاني.