جماهير الزمالك تحتجز محمد الحنفي في استاد بتروسبورت بعد مواجهة المقاولون

شنت جماهير الزمالك المتواجدة في ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس هجومًا حادًا على محمد الحنفي حكم مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، على ملعب بترو سبورت، بالتجمع الخامس.
كما دخل محمود الونش المدافع، في مشادة قوية مع الحكم بعد إنتهاء المباراة.
وتعادل فريق الزمالك على فريق المقاولون العرب 2-2 في المباراة التي أقيمت بين الطرفين في الجولة الـ25 من عمر الدوري الممتاز.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 53 متصدرًا جدزول ترتيب الدوري، ويرتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة 35 في المركز السادس، قبل مواجهة القمة بين قطبي الكرة المصرية يوم 30 من الشهر الجاري.
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