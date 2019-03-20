الزمالك يتعادل أمام المقاولون العرب بثنائية في لقاء مثير

تعادل فريق الزمالك على فريق المقاولون العرب 2-2 في المباراة التي أقيمت بين الطرفين في الجولة الـ25 من عمر الدوري الممتاز.
الشوط الأول شهد تقدم الزمالك بهدف دون مقابل عن طريق محمود الونش برأسية رائعة بعد ركنية رائعة من محمود كهربا.
ومع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 52 شهد هدف التعديل للمقاولون عن طريق عبد الوهاب إسماعيل بعد عرضية أرضية من الجهة اليمنى.
الدقيقة 79 شهدت ركلة جزاء للمقاولون العرب عن طريق أحمد علي بعد شد وجذب من الونش ليتصدى لها أحمد علي ليسجلها على يمين جنش، ليعلن عن تعادل المقاولون مع الأبيض.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 53 متصدرًا جدزول ترتيب الدوري، ويرتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة 35 في المركز السادس، قبل مواجهة القمة بين قطبي الكرة المصرية يوم 30 من الشهر الجاري.
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