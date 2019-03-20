أسفرت قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع فريق النادي الأهلي في مواجهة نظيره صن داونز الجنوب أفريقي. وُتقام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي يشرف على تنظيمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بأحد الفنادق الكبرى في مصر. الجدير بالذكر أن النادي الأهلي نجح في التأهل إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك عقب احتلاله صدارة المجموعة الرابعة بدور المجموعات من البطولة، وفي رصيده 10 نقاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. الأهلي يواجه صن دوانز الجنوب إفريقي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.