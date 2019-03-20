تعرف علي قائمة الإسماعيلي المستدعاه لمواجهة الزمالك بدوري الجمهورية

اعلن الجهاز الفني لفريق الشباب بالنادي الإسماعيلي مواليد 99 عن قائمة الفريق المتدعاه لمواجهة الزمالك غدًا في الأسبوع السابع والعشرين، من بطولة دوري الجمهورية. شهدت القائمة استبعادالثلاثي عصام مرزوق ومكرم عبد المجيد وإبراهيم حسن للإصابة، والحارس كمال السيد للإيقاف للإصابة، والحارس كمال السيد للإيقاف Advertisements وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك كالتالي.. سعد الجمال حارس ومحمود الشيخ حارس وعبد الرحمن صلاح حارس ومحمد مصيلحي وكاستيلو وأحمد علي يحيي ومحمد ناصر وعمر هنيدي ومحمد أبو ضيف ومحمود البدري ومحمد سليمان ومحمد بيومي وأحمد إبراهيم وعلاء ياسر ومحمد حمص ومحمد عبد السميع ومحمود عبدالله وجهاد عاطف وحازم مرسي. يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الأول برصيد 60 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

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