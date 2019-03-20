عماد النحاس يهنئ الأهلي والزمالك

نجح مساء اليوم الأربعاء فريق المقاولون العرب في التعادل مع الزمالك متصدر الدوري بهدفين لكلًا منهما، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بترو سبورت، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.
وصرح عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب عقب إنتهاء اللقاءقائلًا:"أهنىء الزمالك بالتأهل للدور ربع النهائي بالكونفدرالية وتقدم أيضًا بالتهاني للأهلي علي التأهل ببطلة دري أبطال أفريقيا، وتحدث عن المباراة قائلًا أن لاعبي ذئاب الجبل نفذت التعليمات بشكل صحيح وتقدم لهم بالشكر.
وأضاف النحاس أن من الصعب
وبع إنتهاء اللقاء بالتعادل مازال الزمالك في الصدارة برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي، بينما يحتل المقاولين المركز السادس برصيد 35 نقطة.
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