اخبار الرياضه

عماد النحاس يهنئ الأهلي والزمالك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نجح مساء اليوم الأربعاء فريق المقاولون العرب في التعادل مع الزمالك متصدر الدوري بهدفين لكلًا منهما، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بترو سبورت، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الممتاز.

 

وصرح عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب عقب إنتهاء اللقاء

قائلًا:"أهنىء الزمالك بالتأهل للدور ربع النهائي بالكونفدرالية وتقدم أيضًا بالتهاني للأهلي علي التأهل ببطلة دري أبطال أفريقيا، وتحدث عن المباراة قائلًا أن لاعبي ذئاب الجبل نفذت التعليمات بشكل صحيح وتقدم لهم بالشكر.

 

Advertisements

وأضاف النحاس أن من الصعب

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
الخسارة للفريق وأيضًا من الصعب الفوز ولكنة راض عن أداء لاعيبي الفريق، وأشار أن الزمالك يلعب تحت ضغوط بعد العودة من الجزائر وفي ظل إستعدادته للقاء القمة الذي يجمعة بينة وبين الأهلي أخر شهر مارس الجاري الجاري.

 

وبع إنتهاء اللقاء بالتعادل مازال الزمالك في الصدارة برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي، بينما يحتل المقاولين المركز السادس برصيد 35 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عماد النحاس يهنئ الأهلي والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى