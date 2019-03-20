عماد النحاس يهنئ الأهلي والزمالك

نجح مساء اليوم الأربعاء فريق المقاولون العرب في التعادل مع الزمالك متصدر الدوري بهدفين لكلًا منهما، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بترو سبورت، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

وصرح عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب عقب إنتهاء اللقاء

قائلًا:"أهنىء الزمالك بالتأهل للدور ربع النهائي بالكونفدرالية وتقدم أيضًا بالتهاني للأهلي علي التأهل ببطلة دري أبطال أفريقيا، وتحدث عن المباراة قائلًا أن لاعبي ذئاب الجبل نفذت التعليمات بشكل صحيح وتقدم لهم بالشكر.

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وأضاف النحاس أن من الصعب

الخسارة للفريق وأيضًا من الصعب الفوز ولكنة راض عن أداء لاعيبي الفريق، وأشار أن الزمالك يلعب تحت ضغوط بعد العودة من الجزائر وفي ظل إستعدادته للقاء القمة الذي يجمعة بينة وبين الأهلي أخر شهر مارس الجاري الجاري.

وبع إنتهاء اللقاء بالتعادل مازال الزمالك في الصدارة برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي، بينما يحتل المقاولين المركز السادس برصيد 35 نقطة.