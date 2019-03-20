عماد النحاس: راض عن التعادل وأحمد علي يستحق الإنضمام إلى المنتخب

أعرب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب عن رضاه بعد التعادل مع الزمالك بنتيجة 2-2 مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.
وقال النحاس في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء "الضغوطات كانت كبيرةعلينا خاصة وأن الزمالك قادم من نشوة بعد التأهل للدور ربع النهائي من مشوار الكونفدرالية الافريقية".
وتابع "استفدنا من فترة التوقف الأخيرة ومنح اللاعبين
وأضاف "أحمد علي يستحق الانضمام إلى المنتخب الوطني وهو مهاجم مميز ويمتلك إمكانيات عالية".
وواصل "العودة مرتين للمباراة ضد الزمالك أمر رائع وسط خبرات الأبيض وكتيبة النجوم الموجودة بين صفوفه".
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