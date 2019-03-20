شاهد مباراة ألمانيا امام صربيا

يستضيف ملعب فولكسفاجن أرينا مباراة بين ألمانيا وصربيا مساء اليوم، الساعة العاشرة إلا ربع، وذلك في مواجهة ودية دولية.

ويسعى المنتخب الألماني للخروج من

كبوته حيث يعيش أيام صعبة بعد فشله في مونديال 2018 ويرغب حالياً في تقديم عرض قويأمام صربيا قبل أن يواجه هولندا في تصفيات يورو 2020 في نفس الأسبوع.

وسيلتقي منتخب ألمانيا مع صربيا اليوم الأربعاء في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة و10:45 بتوقيت مكة المكرمة

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