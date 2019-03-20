شاهد مباراة ألمانيا امام صربيا

يستضيف ملعب فولكسفاجن أرينا مباراة بين ألمانيا وصربيا مساء اليوم، الساعة العاشرة إلا ربع، وذلك في مواجهة ودية دولية.
ويسعى المنتخب الألماني للخروج منكبوته حيث يعيش أيام صعبة بعد فشله في مونديال 2018 ويرغب حالياً في تقديم عرض قوي
وسيلتقي منتخب ألمانيا مع صربيا اليوم الأربعاء في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة و10:45 بتوقيت مكة المكرمة
شاهد المباراة..
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