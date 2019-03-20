جماهير الزمالك تهاجم حكم المباراة

هاجمت جماهير الزمالك حكم المباراة محمد حنفي بعد المباراة بسبب عدم احتساب ركلتي جزاء خلال مباراة الزمالك أمام المقاولون العرب، ضمن المؤجلات من الأسبوع الـ25 من الدوري الممتاز. الـ25 من الدوري الممتاز. وخرج محمد حنفي وسط حراسة الشرطة بعد المباراة، بسبب مهاجمة وغضب جماهير الزمالك. وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل من الفريقين، وارتفع رصيد الزمالك إلى 53 نقطة ووسع الفارق مع الأهلي الثاني" 51 نقطة إلى نقطتين ، بينما ارتفع رصيد المقاولون الى 35 نقطة في المركز السادس.

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