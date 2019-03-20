قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، بقيادة السويسرى كريستيان جروس ، المدير الفنى للفريق ، منح اللاعبينراحة سلبية لمدة 3 أيام ، بداية من غد الخميس ، فى ظل توقف مسابقة
ويعود الفارس الأبيض إلى التدريبات بعد انتهاء الراحة السلبية ، استعدادا لمواجهة الأهلى فى القمة ، والمقرر لها 30 مارس الجارى .
كانت هذه تفاصيل خبر راحة سلبية للاعبي الزمالك لمدة 3 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.