راحة سلبية للاعبي الزمالك لمدة 3 أيام

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، بقيادة السويسرى كريستيان جروس ، المدير الفنى للفريق ، منح اللاعبين

راحة سلبية لمدة 3 أيام ، بداية من غد الخميس ، فى ظل توقف مسابقةالدورى العام ، بسبب معسكر المنتخب الوطنى.

ويعود الفارس الأبيض إلى التدريبات بعد انتهاء الراحة السلبية ، استعدادا لمواجهة الأهلى فى القمة ، والمقرر لها 30 مارس الجارى .