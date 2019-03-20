بعد وقوع الأهلي مع صن داونز..تعرف على تاريخ مواجهات الفريقين

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بفريق صن داونز الجنوب إفريقي، في إطار منافسات الدور الربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، حسب ما أسفرت عنه القرعة التي جرت، قبل قليل، في أحد فنادق القاهرة.

صن داونز الجنوب إفريقي، نجح في التأهل إلى الدور الربع النهائي من النسخة الحالية، بعدما اجتاز دور المجموعات عن المجموعة الأولى، وخطف بطاقة الترشح في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وبفارق المواجهات المباشرة عن الوداد المغربي، متصدر المجموعة.

ونرصد في السطور التالية أبرز أرقام مواجهات الأهلي بفريق صن داونز:

– على مدار تاريخ مواجهات الفريقين، سبق والتقى الأهلي بفريق صن داونز في 4 مباريات، وجميعها في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفوز حليف الأهلي في مواجهتين اثنتين، بينما انتهت مواجهتان بالتعادل.

– المباراة الأولى بين الفريقين، كانت في ذهاب دور نهائي دوري الأبطال — نسخة 2001. وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1. وكان سيد عبد الحفيظ، صاحب هدف التعادل للأهلي. وفي مباراة الإياب بالقاهرة، فاز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، سجلها خالد بيبو.

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-والتقى الفريقان مجددًا في نسخة 2007، وتحديدًا في الدور الثمن النهائي، حيث أقيمت مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا، وانتهت بنتيجة التعادل 2-2، سجل للأهلي كلٌ من؛ محمد بركات، وأمادو فلافيو. وفي مباراة الإياب، فاز

الأهلي بنتيجة 2-صفر؛ عن طريق شادي محمد، ومحمد أبو تريكة.

وإذا كان الأهلي قد واجه صن داونز في 4 مواجهات، فإن هناك تاريخًا طويلًا جمع الأهلي مع فرق جنوب إفريقيا “في مسيرته للتربع على عرش القارة السمراء”.

الأهلي التقى بفرق جنوب أفريقيا في 19 مباراة في مختلف المسابقات الإفريقية. الفوز كان حليف الأهلي في 8 مباريات، وسيطر التعادل على نتيجة 6 مباريات، فيما خسر الأهلي 5 مباريات. وكان أكبر فوز في تاريخ مواجهات الأهلي وفرق جنوب إفريقيا، عندما فاز الأحمر بنتيجة 4-1 على حساب كايزر تشيفز في السوبر الإفريقية، عام 2002.

على مدار مواجهات الأهلي وفرق جنوب إفريقيا، نجح لاعبو الأهلي في هز شباك فرق جنوب إفريقيا 26 مرة، بينما استقبلت شباكه 16 هدفًا. ويعد خالد بيبو، مهاجم الأهلي الأسبق، الهداف التاريخي للأهلي في مواجهات فرق جنوب إفريقيا برصيد 4 أهداف.