رياضة | تراقبا لرحيله إلى ريال مدريد.. ليفربول يحدد بديل نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تراقبا لرحيله إلى ريال مدريد.. ليفربول يحدد بديل نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن ليفربول الإنجليزي بدأ في التفكير في بديل السنغالي ساديو ماني في حالة رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري بعد ربطه بالإنتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وكشف موقع توتو ميركاتو الإيطالي أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول يسعي لتدعيم هجوم الفريق عن طريق ضم الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس للفريق تحسباً لرحيل ساديو ماني.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن ليفربول يضغط بقوة من أجل التوصل لاتفاق مع ديبالا لكن الفريق الإيطالي لن يرضى بأقل من مبلغ 120 مليون يورو للتخلي عنه.

وذكرت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن يوفنتوس يفكر في بيع ديبالا أو زميله البرازيلي دوجلاس كوستا من أجل التعاقد مع المهاجم الشاب فريدريكو كييزا مهاجم فيورنتينا الصيف المقبل.