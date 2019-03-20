رياضة | عبد الحفيظ: مباراتنا أمام صن داونز بمثابة "نهائي مُبكّر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ: مباراتنا أمام صن داونز بمثابة "نهائي مُبكّر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قوة مواجهة الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي بدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا، موضحًا أن المباراة ستكون بمثابة “نهائي مُبكر” للبطولة.

وأبدى عبد الحفيظ احترامه لفريق صن داونز، ولدوافعه التي لا تقل عن دوافع الأهلي في تخطي عقبة دور الثمانية والتأهل إلى المربع الذهبي من البطولة، ولكن الأهلي هدفه واحد، وهو الوصول إلى منصات التتويج. وسيأخذ طريق البطولة خطوة خطوة، وصولًا إلى الهدف الذي يسعى إليه باستعادة اللقب الإفريقي.

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وأوضح مدير الكرة، أن الوقت ما يزال مُبكرًا للتفكير في مباراة صن داونز، خاصة وأن الأهلي سيخوض مباراة قوية في الدوري أمام الزمالك يوم 30 من مارس الجاري، على أن يبدأ بعدها التفكير في لقاء صن داونز.

وقال سيد عبد الحفيظ، إن فريق صن داونز من أفضل الفرق التي سجلت أهدافًا في بطولة دور أبطال إفريقيا. ويمتلك خبرة اللعب في البطولات الإفريقية بشكل عام، مما يزيد من صعوبة وقوة المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

وكانت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا قد اسفرت عن وقوع الأهلي في مواجهة صن داونز. ومن المقرر، أن تقام مباريات الذهاب للدور الربع النهائي أحد أيام 5 و6 من أبريل المقبل بجنوب إفريقيا، على أن تقام مباريات الإياب بمصر أحد أيام 12 و13 من الشهر ذاته.