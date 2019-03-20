رياضة | ريال مدريد يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي، على رأس قائمة تعاقدات نادي ريال مدريد وذلك في فترة الانتقالات الصيفية.

وتشير التقارير إلى أن كوليبالي يقترب من أن يكون بديلاً لأحد المدافعين المغادرين سيرخيو راموس ورافائيل فاران.

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ولا ترغب إدارة نادي نابولي في التخلي عن خدمات خاليدو كوليبالي الذي تشير الصحف لرغبته في الذهاب إلى مانشستر يونايتد.

ويتوقع أن تبلغ قيمة كوليبالي مانشستر يونايتد حوالي 90 مليون جنيه إسترليني، خاصةً بعد توقيع عقد طويل الأجل في نابولي العام الماضي.

الجدير بالذكر فأن السنغالي كوليبالي يلفت انتباه عملاقي اسبانيا ريال مدريد وبرشلونة حيث رصد الأبيض مبلغ 90 مليون جنيه استرليني.