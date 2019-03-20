رياضة | أول تعليق من الزمالك على قرعة الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من الزمالك على قرعة الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بالزمالك المصري أن هدفهم الحصول على لقب الكونفدرالية عقب انتهاء القرعة ومواجهتهم لحسنية أكادير المغربي في ربع نهائي البطولة القارية.

وقال أمير مرتضى في تصريحات صحفية : "الفريق الذي يرغب في المنافسة على أي بطولة لا يخاف أي فريق في أفريقيا، ونسعى لتجهيز اللاعبين في الفترة المقبلة، وهدفنا الحصول على اللقب".