رياضة | الأهلي يواجة جمهورية شبين ودياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يواجة جمهورية شبين ودياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مواجهة ودية أمام نظيره فريق جمهورية شبين على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثالثة من عصر الجمعة المقبلة، في إطار استعدادات الأهلي لمباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها السبت 30 مارس المقبل بالدوي الممتاز.

على جانب آخر يستعد فريق الجمهورية لمباراته المقبلة بالقسم الثاني أمام الشمس بملعبه في الجولة الـ 23 للمجموعة الثانية والمقرر إقامتها يوم 28 مارس المقبل.

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وتعادل الأربعاء فريق جمهورية شبين أمام فريق ميت خلف بهدف لكل منهما، خلال المباراة الودية التي أقيمت على ملعب استاد المنوفية الرياضي.

وخاض جمهورية شبين الشوط الأول بتشكيل تكون من : محمود عاطف، وأيمن العادلي، وعبد الله شلبي، وكيمو، ومصطفى هاني، ومحمد عزت، ورضا شحاتة، وشريف مجدي، وأيمن سعد، ومحمد الشامي، ومحمود حميد.

خرج الفريقان بالتعادل السلبي خلال أحداث الشوط الأول، وخلال الشوط الثاني تقدم فريق ميت خلف في الدقيقة 65 عن طريق أحمد سعيد "الإفريقي" ثم أدرك البديل محمد الشعراوي هدف التعادل للجمهورية في الدقيقة 77.