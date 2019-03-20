رياضة | أول تعليق من عماد النحاس بعد التعادل مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من عماد النحاس بعد التعادل مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك متصدر الدوري، مشيرا إلى أن المواجهة كانت صعبة جدا وتأجلت أكثر من مرة وهذا شيء جيد من نادي المقاولون العرب بأن يساعد الفرق المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية.

وتابع النحاس:"دخلنا المباراة متأخرين وخرجنا من الشوط الأول متأخرين بهدف، وقمنا بالحديث مع اللاعبين بين الشوطين وحصلو على دفعة معنوية".