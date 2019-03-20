رياضة | قبل مواجهة حسنية أغادير.. ماذا قدم الزمالك في دور المجموعات ؟

أجريت قرعة دور الربع نهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية منذ قليل، حيث أسفرت القرعة عن مواجهة نادي الزمالك، ضد فريق حسنية أغادير المغربي، والتي تعد مباراة نارية بين الفريقين.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" أرقام فريق الزمالك في دور المجموعات بالبطولة.

- نجح نادي الزمالك في تحقيق صدارة مجموعته برصيد 9 نقاط، من انتصارين على فريق بيترو اتليتكو الانجولي، ونادي جورماهيا الكيني، و3 تعادلات ضد الفريق الانجولي أيضا، وضد نصر حسين داي ذهابا وإيابا.

- وسجل لاعبو القلعة البيضاء 9 أهداف في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، بينما اهتزت شباكه في 6 مرات، وكانت منها 4 مرات في مباراة واحدة أمام نادي جورماهيا الكيني.

وسيواجه الفائز من تلك المواجهة، الفائز من مواجهة نادي النجم الساحلي التونسي، ضد فريق الهلال السوداني في دور النصف نهائي، والتي ستكون مواجهة نارية في الدور القادم.