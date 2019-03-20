رياضة | تعليق مدرب الأهلي على مواجهة صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مدرب الأهلي على مواجهة صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد يوسف، المدرب العام للأهلي، علي صعوبة مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريق في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال "يوسف" في تصريحات صحفية: " مواجهة صن داونز ستكون صعبة للغاية، خاصة أنها أمام منافس قوي وعنيد".

وأضاف: " الفريق الجنوب إفريقي يلعب كرة منظمة وسريعة، كما أن طول رحلة السفر يزيد صعوبة اللقاء"، مؤكدًا أن الأهلي قادر على العبور للدور نصف النهائي والتتويج باللقب الإفريقي.

يذكر أن الاهلي لم يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا منذ عام 2013.