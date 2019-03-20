رياضة | عماد متعب: الزمالك الأقرب للفوز بالكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عماد متعب: الزمالك الأقرب للفوز بالكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق عماد متعب مهاجم النادي الأهلي السابق على مواجهة الزمالك مع حسنية أغادير المغربي في دور الثمانية ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال متعب عبر قناة "أون سبورت" إن الزمالك يعد الأقرب والأقوي للفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم خاصة في ظل الاستقرار الإداري والفني مع السويسري جروس المدير الفني.

وتابع:" لازم نعترف بأن الزمالك الأقوي بالكونفدرالية والأقرب للفوز ويجب أن نساند الزمالك في البطولة باعتباره ممثل الكرة المصرية".