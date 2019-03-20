رياضة | كل ما تريد معرفته عن حسنية أغادير منافس الزمالك بالكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل ما تريد معرفته عن حسنية أغادير منافس الزمالك بالكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت مساء اليوم الأربعاء، قرعة دور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وأسفرت عن مواجهة قوية لفريق الزمالك "ممثل مصر" بالبطولة أمام نظيره حسنية أغادير المغربي.

الزمالك تأهل للدور ربع النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، بينما صعد فريق حسنية أغادير المغربي لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة الأولي برصيد 8 نقاط.

ولم يسبق وتقابل الزمالك مع فريق حسنية أغادير في أي بطولة إفريقية أو عربية ويبدو مجهولًا للفريق الأبيض.

- أرقام حسنية أغادير بالكونفيدرالية:

خاض حسنية أغادير 12 مباراة بالكونفيدرالية هذا الموسم، حقق الفوز في 6 مباريات بنسبة 50%، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مثلها، وسجل 16 هدفًا بمعدل تهديف 1.3 هدف لكل مباراة مما يجعله من ، واستقبل 6 أهداف.

- مدرب حسنية أغادير:

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يقود حسنية أغادير المدرب الأرجنتيني "ميجيل جاموندي" صاحب الـ 52 عامًا، ويعتبر واحد من المدربين المميزين، يمتلك خبرات كبيرة بالكرة الإفريقية، خاصة وأنه سبق وتولي قيادة العديد من الأندية العربية والإفريقية، أبرزهم، الترجي التونسي وصن داونز وبلاتينيوم ستارز وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة، تولي القيادة الفنية لبطل المغرب منذ 2017 وحقق معه نتائج جيدة، ويعتمد "جاموندي" على طريقة (3-3-4).

- هداف حسنية أغادير:

يعتبر "أيوب الملوكي" صاحب الـ 24 عامًا، هداف فريق حسنية أغادير ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية في الموسم الحالي، ونجح في تسجيل 4 أهداف بواقع، هدفين في الحرس الوطني النيجري، وهدف في جينيراسيون فوت السنغالي، وهدف في نهضة بركان المغربي.

- أبرز نجوم حسنية أغادير:

يضم فريق حسنية أغادير كوكبة من اللاعبين المميزين أبرزهم، "أيوب الملوكي" هداف الفريق بالكونفيدرالية الإفريقية بالموسم الحالي، وكذلك المدافع الصلب "ياسين الرامي" ويبلغ عمره 31 عامًا ويمتلك خبرات فنية كبيرة، وسجل 3 أهداف مع الفريق بالنسخة الحالية للبطولة يحتل بها المركز الثاني بقائمة هدافي الفريق، وهناك أيضًا "جلال الداودي" مدافع الفريق وسجل هدفين بالكونفيدرالية هذا الموسم.

ويضم فريق حسنية أغادير ضمن صفوفه بعض المحترفين أبرزهم، ميروسلاف ماركوفيتش من صربيا، ويلعب في مركز الهجوم، والفلسطينيين "تامر صيام" لاعب وسط الفريق و "أحمد ماهر" الجناح الأيسر لبطل المغرب.