اونلاين | دوري Yazamalek الزمالك.. مشاهدة مباراة الزمالك وزالمقاولون بث مباشر (الشوط الثاني) يلا شوت لايف ستار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري Yazamalek الزمالك.. مشاهدة مباراة الزمالك وزالمقاولون بث مباشر (الشوط الثاني) يلا شوت لايف ستار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري..(بث مباشر)

مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري..(بث مباشر)

ينقل لكم "الخليج 365" بثًا مباشرًا، لمباراة الزمالك الزمالك مع المقاولون العرب في تمام السابعة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب بتروسبورت في المباراة المؤجلة من الجولة 25 من الدوري الممتاز.

ويسعى الفريق الأبيض في مباراة اليوم للابتعاد بصدارة جدول الدوري قبل مباراة الأهلي في القمة المقرر لها 30 مارس الجاري.

ويحتل الزمالك المركز الأول في جدول الدوري برصيد 52 نقطة ، بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي الوصيف مع العلم عن الأهلي لعب مباراة واحدة أكثر من الزمالك.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم بقيادة مدربه كريستيان جروس، بمعنويات مرتفعة بعد التأهل لربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية يوم الأحد الماضي بعد التعادل مع نصر حسين داي.

ويغيب عن الزمالك في مباراة اليوم خالد بو طيب لانضمامه للمنتخب المغربي، و محمد إبراهيم وإبراهيم حسن لأسباب فنية، و أحمد مدبولي ومحمد حسن، بالإضافة إلى عمر صلاح ومحمد عبد السلام لانضمامها للمنتخب الأوليمبي.

أما المقاولون الذي يقدم أداء طيبًا تحت قيادة مدربه عماد النحاس فيسعى لاقتحام المربع الذهبي ، حيث يحتل المركز السادس برصيد 34 جمعها من 24 مباراة خاضها.

وكان مجلس إدارة المقاولون قد رصد مكافآت للاعبي الفريق في حالة الفوز على الزمالك اليوم و الاقتراب من المربع الذهبي من أجل المشاركة في البطولات الافريقية.

وتشهد قائمة الذئاب غياب طاهر محمد طاهر بسبب الإصابة، و يوسف الجوهري المنضم إلى قائمة منتخب مصر الأولمبي.

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وتضم قائمة المقاولون العرب : "محمود أوالسعود وحسن شاهين، وأمير عابد ومحمد سمير وإبراهيم صلاح ومحمد طلعت وفادي نجاح وحسن الشامي وكريم مصطفى ومحمد سوستة ومحمد مجلي وأحمد الشيمي وفاروقا نورالدين وسيف الجزيري وعبدالوهاب إسماعيل ولويس إدوارد وأحمد علي كامل وعبدالرحمن خالد جبنة وإسلام فؤاد".

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

فى حراسة المرمي : محمود عبدالرحيم جنش - عماد السيد.

في خط الدفاع : محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حازم إمام - حمدي النقاز - بهاء مجدي - عبد الله جمعة.

في خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمد عنتر - يوسف أوباما - محمود كهربا - أحمد زيزو - أيمن حفني.

في خط الهجوم: حميد أحداد - عمر السعيد.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك بتشكيل مكوّن من:

في حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش

خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود الونش، محمود علاء، عبدالله جمعة

خط الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد، محمود كهربا، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو

في الهجوم: عمر السعيد