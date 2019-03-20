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باريس سان جيرمان يفتح خزائنه لضم نجم ألمانيا

أورد تقرير صحفي أن باريس سان جيرمان على أتم الاستعداد لفتح خزائنه من أجل ضم نجم ألماني يعتبر من بين الأفضل في العالم في مركزه. النادي الباريسي يرى في نجم "المانشافت" القطعة التي يحتاجها للفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ذكر موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وضع نجم ريال مدريد توني كروس على رأس قائمة اللاعبين، الذين يريد النادي الباريسي التعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح موقع "ذا صن" أن باريس سان جيرمان، سيضع على طاولة ريال مدريد مبلغ 68 مليون جنيه استرليني، من أجل السماح للنجم الألماني بالرحيل عن الفريق، وأضاف أن مدرب الفريق الفرنسي توماس توخيل معجب كثيراً بقدرات متوسط ميدان "الميرنغي".

وتابع نفس المصدر أنه بعد خروج باريس سان جيرمان من مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر يونايتد، يعتزم فريق العاصمة الفرنسية تعزيز كتيبته بلاعبين يساعدون الفريق على الفوز بالكأس "ذات الأذنين".

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ونوه المصدر إلى أن مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل، يرى أن مواطنه توني كروس هو القطعة، التي يحتاجها الفريق من أجل تحقيق حلمه بالوقوف على منصة التتويج القارية في وقت قريب للغاية.

وأردف موقع "ذا صن" أنه مع رحيل أدريان رابيو عن باريس سان جيرمان نهاية الموسم الحالي، بات الفريق الباريسي في حاجة ملحة إلى لاعب وسط من طراز رفيع، إذ يرى متصدر الدوري الفرنسي في توني كروس اللاعب الأمثل للتعاقد معه.

ولفت المصدر إلى أن النجم الألماني قد يوافق على الانتقال إلى باريس سان جيرمان، لاسيما وأن راتبه قد يرتفع بنسبة 50 في المائة، وأردف أن تذبذب مستوى توتي كروس هذا الموسم وتعرضه لعدة انتقادات قد يدفعه إلى الرحيل عن "الأبيض الملكي".

الجدير ذكره أن توني كروس (29 عاماً)، يرتبط بعقد مع ريال مدريد ينتهي سنة 2022. وتبلغ القيمة المالية للدولي الألماني حاليا تقريباً 80 مليون يورو، وفق ما أشار إليه موقع "ترانسفر ماركت".