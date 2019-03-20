الان تتابع رئيس النصر سعود آل سويلم غدا في أول ظهور تلفزيوني والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 | عبدالمجيد بن طالب
أعلن المتحدث الرسمي المكلف لنادي النصر، بدر السليمان، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، عن موعد ظهور رئيس نادي النصر سعود آل سويلم غدا عبر برنامج “كورة” في قناة روتانا خليجية.
ويعتبر هذا اللقاء الأول لرئيس النصر والذي سيكشف عن تفاصيل كثيرة بين الماضي و الحاضر والمستقبل النصراوي.
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