شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري يشتعل: الزمالك يتعثر أمام المقاولون قبل «القمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعادل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مع ضيفه المقاولون العرب، بنتيجة 2-2، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب بتروسبورت، في إطار الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

تقدم الزمالك بالهدف الأول عن طريق مدافعه محمود حمدي «الونش» في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول والمباراة.

وفي الشوط الثاني استطاع لاعب المقاولون العرب عبدالوهاب إسماعيل من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 52.

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وفي الدقيقة 63، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الزمالك، سددها محمود علاء وتصدى لها محمود أبوالسعود، حارس المقاولون، لترتد إلى أحمد زيزو، مسجلًا هدف التقدم في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 80، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء أخرى وهذه المرة لصالح المقاولون العرب سددها أحمد على، مهاجم المقاولون مسجلًا الهدف الثاني وهدف التعادل.

بتلك النتيجة يفقد الزمالك نقطتين قبل مباراة القمة المرتقبة مع الأهلي يوم 30 مارس المقبل.

ووصل رصيد الزمالك إلى النقطة 53 من 22 مباراة متصدرا الدوري، بينما وصل رصيد المقاولون إلى النقطة 35 من 25 مباراة في المركز السادس.