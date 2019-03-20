شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة المقاولون ضد الزمالك تشتعل: التعادل 2-2 بركلتي جزاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وصلت نتيجة مباراة الزمالك والمقاولون العرب الجارية الآن إلى نتيجة 2-2، والمقامة على ملعب بتروسبورت، في إطار الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

تقدم الزمالك بالهدف الأول عن طريق مدافعه محمود حمدي «الونش» في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول والمباراة.

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وفي الشوط الثاني استطاع لاعب المقاولون العرب، عبدالوهاب إسماعيل، إدراك هدف التعادل في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 63 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الزمالك، سددها محمود علاء وتصدى لها محمود أبوالسعود، حارس المقاولون، لترتد إلى أحمد زيزو مسجلًا هدف التقدم في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 80، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء أخرى وهذه المرة لصالح المقاولون العرب سددها أحمد على، مهاجم المقاولون، مسجلًا الهدف الثاني وهدف التعادل.