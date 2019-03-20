شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يصطدم بـ«صن داونز» والترجي مع بطل الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا عن مواجهة قوية للأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي بدور التمانية.

وأوقعت القرعة الترجي التونسي وشباب قسطنطينية من الجزائر، وسيتواجه حوريا الغيني مع الوداد المغربي بينما سيلعب مازيمبي مع سيمبا التنزاني

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وفي حالة صعود الأهلي لنصف النهائي فسيلاقي الفائز من حوريا الغيني والوداد المغربي.

وجاءت قائمة المتأهلين لربع نهائي الأبطال كالتالي: الأهلي، سيمبا التنزاني، الوداد المغربي، صن داونز الجنوب إفريقي، الترجي التونسي، حوريا الغيني، مازيمبي الكونغولي، وشباب قسنطينة الجزائري.

في دوري الأبطال، ضم التصنيف الأول أندية (الأهلي، الوداد، الترجي، مازيمبي)، بينما يضم التصنيف الثاني أندية (سيمبا، صن داونز، حوريا، شباب قسنطينة).

وأقيمت قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، والتي يجريها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، مساء اليوم الأربعاء.