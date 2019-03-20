زيزو يسجل الهدف الثانى للزمالك أمام المقاولون

سجل زيزو الهدف الثانى للزمالك أمام المقاولون العرب فى الدقيقة 62 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة 25 بالدورى، لتصبح النتيجة 2 / 1 للفريق الأبيض.

وأحرز محمود حمدى الونش هدف الزمالك الأول فى الدقيقة 46، وأحرز عبد الوهاب إسماعيل هدف التعادل للمقاولون فى الدقيقة 52.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش، الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة، الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى وأمامها أحمد زيزو وأوباما وكهربا، الهجوم: عمر السعيد.

وضم تشكيل المقاولون محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، أمير عابد، محمد سمير، فادى نجاح، عبد الوهاب اسماعيل، فى الوسط، إبراهيم صلاح، أحمد الشيمى، يوسف أدوردو، محمد سوستا، فى الهجوم أحمد على كامل، ومحمد طلعت.

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