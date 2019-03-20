الأهلي يواجه صن داونز الجنوب أفريقي بدور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا

أُجريت منذ قليل، قرعة دور الـ8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بالقاهرة، والتي أسفرت عن مواجهة الأهلي لفريق صن داونز الجنوب أفريقي.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي نظيره صن داونز في مباراة الذهاب يوم 5 أو 6 أبر المقبل في جنوب أفريقيا، على أن تُلعب مباراة العودة بالقاهرة يوم 12 أو 13 من نفس الشهر.

وكان الأهلي قد تصدر المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 نقاط، وجاء بعده في المركز الثاني فريق سيمبا التنزاني بـ9 نقاط وتأهل مع المارد الأحمر للدور ربع النهائي.

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