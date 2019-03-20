شكرا لقرائتكم إصابة حمدى النقاز فى الدقيقة 50 لمباراة الزمالك والمقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض الدولى التونسى حمدى النقاز للإصابة خلال مشاركته أمام المقاولون العرب فى الدقيقة 50 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة 25 بالدورى، ويتعادل الفريقين حاليًا بهدف لكل منهما.

واضطر السويسرى كرستيان جروس المدير الفنى للزمالك بإجراء التبديل الأول بخروج النقاز ونزول حازم إمام بدلاً منه.

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وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش، الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة، الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى وأمامها أحمد زيزو وأوباما وكهربا، الهجوم: عمر السعيد.

وضم تشكيل المقاولون محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، أمير عابد، محمد سمير، فادى نجاح، عبد الوهاب اسماعيل، فى الوسط، إبراهيم صلاح، أحمد الشيمى، يوسف أدوردو، محمد سوستا، فى الهجوم أحمد على كامل، ومحمد طلعت.