شكرا لقرائتكم هكذا منح الزمالك وأورلاندو قمة الأهلى وصن داونز رقما مميزا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حملت مواجهة الأهلى المصرى وصن داونز الجنوب أفريقى المنتظرة فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، مفارقة غريبة للفريقين.

الأهلى فاز باللقب الأفريقي 8 مرات، لكن كان أخرها نسخة 2013 على حساب أورلاندو بايرتس الجونب افريقي وهو الغريم الأبرز لصن داونز في ديربى جنوب أفريقيا، فيما كان أخر تتويج لصن داونز في نسخة 2016 على حساب فريق مصرى هو الزمالك، الغريم التقيلدى للأهلى في واحد من أشهر ديربيات القارة السمراء.

وأسفرت قرعة دورى أبطال أفريقيا المقامة الآن بأحد فنادق القاهرة الكبرى عن مواجهة الأهلي لمنافسه صن داونز بطل جنوب أفريقيا فى دور الـ 8 للبطولة.

وستقام مباراة الذهاب أحد يومي 5-6 أبريل المقبل فى بريتوريا، على أن تقام مواجهة الإياب أحد يومي 12-13 من الشهر ذاته على ملعب "برج العرب".

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وضمت قائمة الأندية المتأهلة لدور الثمانية بمسابقة دورى أبطال أفريقيا كلاً من: الترجى التونسى والوداد البيضاوى المغربى والأهلى المصرى وشباب قسنطينة الجزائرى، وصن داونز الجنوب أفريقى ومازيمبى الكونغولى وحورويا الغينى وسيمبا التنزاني.

وسيواجه الأهلى في حال تخطى عقبة صن داونز الفائز من الوداد المغربي وحوريا الغينى، فى ربع النهائى، فيما سيواجه الفائز من مواجهة الترجى وقسنطينة الجزائرى الفائز من مباراة مازيمبى وسيمبا التنزانى.