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شكرا لقرائتكم استبعاد الكسندر-أرنولد من منتخب إنجلترا للإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استبعد جارى ساوثجيت المدير الفنى للمنتخب الإنجليزى، مدافع ليفربول الكسندر أرنولد-ترينت من صفوف منتخب السود الثلاثة وذلك بداعى الإصابة.
ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن استبعاد لاعب ليفربول من معسكر المنتخب الإنجليزى الذى يستعد لمواجهتى التشيك ومونتينجيرو فى تصفيات يورو 2020، بسبب مشاكل فى الظهر.
ويعانى الكسندر-أرنولد من الإصابة منذ لقاء ليفربول أمام بيرنلى فى البريميرليج يوم 10 مارس الماضى، على الرغم من خوضه مواجهة فولهام الأخيرة يوم الأحد الماضى.
ويستضيف المنتخب الإنجليزى بعد غد الجمعة نظيره التشيكى على ملعب "ويمبلى" قبل أن مع مونتينيجرو يوم الاثنين المقبل.
الكسندر أرنولد
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