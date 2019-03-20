شكرا لقرائتكم قرعة دورى الأبطال تحرم جماهير الأهلى من العرس الإفريقى للمرة الثالثة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت قرعة دورى أبطال أفريقيا عن مواجهة الأهلي لمنافسه صن داونز بطل جنوب أفريقيا فى دور الثمانية.

وستقام مباراة الذهاب فى بريتوريا أحد يومي 5 أو 6 أبريل المقبل، فيما سيستضيف ملعب "برج العرب" لقاء الاياب أحد يومي 12 أو 13 أبريل.

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ومن المنتظر أن يواجه الأهلى فى حال تخطيه صن داونز الفائز من مواجهتى حوريا الغينى والوداد المغربى، على أن تقام مباراة الذهاب أحد يومي 26 أو 27 أبريل خارج مصر، على أن تقام مباراة الإياب فى برج العرب أحد يومي 3 أو 4 مايو.

وفى حال وصول الأهلى للمباراة النهائية، سيلعب مباراة الذهاب على ملعبه أحد يومي 24 أو 25 مايو، على أن تقام مواجهة العوودة خارج ملعبه أحد يومي 31 مايو أو 1 يونيو.

وللموسم الثالث على التوالى، سخوض الأهلى (فى حال وصوله للنهائى) المباراة النهائية خارج ملعبه، بعد أن خسر أمام كلا من الوداد المغربى والترجى التونسى فى النسختين الماضيتين فى النهائى، وكان قد خاض مباراة الذهاب على ملعب "برج العرب".