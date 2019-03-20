شكرا لقرائتكم أسطورة الكاميرون يزف بشرى سارة لجماهير الأهلى.. تعرف عليها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث باتريك مبومبا نجم منتخب الكاميرون السابق عن قرعة دوري ابطال افريقيا بعدما شارك في سحبها برفقة عماد متعب. ورشح مبوما الثنائى الأهلى والترجى لبلوغ المباراة النهائية والمنافسة على اللقب. وعن كأس الأمم الإفريقية أكد مبوما أن النسخة المقبلة ستكون مميزة لمشاركة 24 منتخبا فى مصر، مشيرا إلى أن أفضل المنتخبات حاليا في القارة والمرشحة للقب هما مصر والمغرب.

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