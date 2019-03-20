شكرا لقرائتكم ماذا يميز لقاء الأهلى وصن داونز بدورى الأبطال؟ الأميرة الإفريقية ترد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعتبر مواجهة الأهلى بنظيره صن داونز الجنوب أفريقي المباراة الوحيدة في ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا التى تجمع بطلى الأميرة السمراء.

وفاز الأهلى باللقب الأفريقي 8 مرات كان آخرها نسخة 2013، فيما كان آخر تتويج لصن داونز في نسخة 2016 .

وجاءت مواجهات ربع نهائي دورى الأبطال كالتالى:

الأهلى يواجه صن داونز

مازيمبى أمام سيمبا التنزانى

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الترجى ضد قسنطينة الجزائرى

الوداد يواجه حوريا الغينى

وستقام مباراة الذهاب أحد يومي 5-6 أبريل المقبل فى بريتوريا، على أن تقام مواجهة الاياب أحد يومي 12-13 من الشهر ذاته على ملعب "برج العرب".

وبدأت مراسم حفل قرعة دورى أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2019، فى السابعة مساء اليوم، الأربعاء، ومثل الأهلى فى القرعة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بينما مثل الزمالك أحمد زاهر، إدارى النادى، لارتباط فريق الكرة بمواجهة المقاولون فى الدورى بنفس التوقيت، كما شارك عماد متعب نجم الأهلى السابق فى عملية سحب القرعة.

وضمت قائمة الأندية المتأهلة لدور الثمانية بمسابقة دورى أبطال أفريقيا كلاً من: الترجى التونسى والوداد البيضاوى المغربى والأهلى المصرى وشباب قسنطينة الجزائرى، وصن داونز الجنوب أفريقى ومازيمبى الكونغولى وحورويا الغينى وسيمبا التنزاني.