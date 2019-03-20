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شكرا لقرائتكم تعرف على منافس الأهلى فى قبل النهائى حال تخطى صن داونز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أقيمت اليوم الأربعاء قرعة دور الثمانية من بطولة دورى أبطال أفريقيا والتى أسفرت عن المواجهات التالية:
شباب قسنطينة الجزائرى Vs الترجى التونسى
صن داونز الجنوب أفريقى Vs الأهلي
حوريا الغينى Vs الوداد المغربى
سيمبا التنزانى Vs مازيمبى الكونغولى
وستقام مباراة الذهاب أحد أيام أيام 5-6-7 أبريل المقبل على ملاعب الأندية المذكورة أولا، على أن تقام مواجهة الاياب أحد أيام 12-13-14 من الشهر ذاته.
وفى حال تخطي الأهلى لمنافسه الجنوب أفريقى سيواجه فى الدور قبل النهائى الفائز من لقاء حوريا الغينى مع الوداد المغربى ذهابا فى الخارج، ثم الإياب بالقاهرة، على أن يلتقى الفائز من لقاء شباب قسنطينة ضد الترجى مع الفائز من مواجهة سيمبا ومازيمبى.
مواجهات دور الـ 8
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