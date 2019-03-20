شكرا لقرائتكم كيف يرى سيد عبد الحفيظ مواجهة صن داونز؟ الزمالك الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلى إن مواجهة صن داونز الجنوب أفريقى فى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا ستكون قوية كونها تجمع بين أبطال سابقين للمسابقة. وأضاف سيد عبد الحفيظ قائلا: دوري الأبطال أقوى مسابقة في القارة وبالتالي علينا أن نواجه أقوى الأندية بها، وربع النهائي سيكون النهائي المبكر والمشوار نحو اللقب صعبا للغاية. Advertisements ووصف صن داونز بأخد أقوى أندية البطولة في النسخة الجارية مؤكدا أن الفريق يستعد حاليا لمواجهة الزمالك وبعدها نبدا التفكير في بطل جنوب إفريقيا. وتعادل الزمالك متصدر الدوري اليوم أمام المقاولون العرب ليتقلص الفارق مع الأهلي وصيفه إلى نقطتين قبل قمة 30 مارس التى تجمع الفريقين باستاد برج العرب.

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